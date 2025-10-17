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Student Night. Day 1

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Сессия ещё не закрыта, но открывается запись на самые весёлые пары семестра. Время сменить конспекты на танцы, а лекции на диджей-сеты. Расписание пар: • Барная практика • Факультатив по танцам до утра • Фото зачёт для соцсетей • Лабораторная по созданию атмосферы С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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