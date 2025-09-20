Student Night 2k17
Бронницкая ул., 24
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Завершение:
от 599₽ до 1799₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда
Про событие
Посвят студентов лучших вузов России в стиле 2к17. Знакомство с новыми людьми, первая вечеринка с одногруппниками, незабываемые эмоции — всё это будет на вечеринке. Алкогольные игры, лучшие DJ. Гостям, пришедшим по дресс-коду 2K17 года, приготовят приятные подарки.
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