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Student Night 2k17

Космонавт
Бронницкая ул., 24

Начало:

Завершение:

от 599₽ до 1799₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Посвят студентов лучших вузов России в стиле 2к17. Знакомство с новыми людьми, первая вечеринка с одногруппниками, незабываемые эмоции — всё это будет на вечеринке. Алкогольные игры, лучшие DJ. Гостям, пришедшим по дресс-коду 2K17 года, приготовят приятные подарки.

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