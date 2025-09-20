Посвят студентов лучших вузов России в стиле 2к17. Знакомство с новыми людьми, первая вечеринка с одногруппниками, незабываемые эмоции — всё это будет на вечеринке. Алкогольные игры, лучшие DJ. Гостям, пришедшим по дресс-коду 2K17 года, приготовят приятные подарки.