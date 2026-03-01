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  1. Санкт-Петербург
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Сценарии моей любви

Уточняй у организатора

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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+

Про событие

Что влияет на то, как складываются отношения? Люди редко выбирают партнёра «с нуля». Часто вместе с симпатией включаются привычные способы сближаться — и именно они во многом определяют, как дальше развивается история. На встрече разберёшь, какие внутренние механизмы участвуют в поиске партнёра, и почему некоторые сценарии повторяются. Поговоришь о том: — Что может стоять за действиями (или бездействием) в начале знакомства и в уже внутри отношений — Как подготовить себя психологически к отношениям, для тех, кто пока не в них. И как улучшить текущие — Все мы разные и это нормально. Обсудишь какие они — гармоничные отношения для тебя — Какие психологические паттерны влияют на выбор «не того» Формат: лекция + обратная связь по ситуациям участников и практические рекомендации (по желанию) Ты сможешь посмотреть на знакомую ситуацию со стороны и узнать, что можно попробовать делать по-другому. Стоимость: 1200 соло 2000 парный

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