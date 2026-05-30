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Строение мозга человека

Гостиница «Октябрьская», Лиговский проспект, 10/118

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Человеческий мозг — самый изученный и самый таинственный орган нашего тела. Этот центральный процессор отвечает за всё, что происходит в организме — от выделения слюны, до великих научных идей. Развитие мозга, его строение и способности не устают удивлять учёных. Какие тайны скрывает головной мозг человека? Как он устроен? Какие неожиданные открытия может встретить анатом в структурах мозга? Обо всём этом ты узнаешь из научно-популярной лекции «Строение мозга человека», которая предназначена для самых разных людей, желающих лучше понимать строение собственного тела. Кто рассказывает? Алексей Решетун. Врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг, двукратный победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» и «Здравомыслие-2025» Минздрава России, член Российского союза писателей.

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