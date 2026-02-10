В эту ночь, как из фантастического фильма, ты окажешься в центре космического приключения. В преддверии дня космонавтики отправишься в космическое путешествие. Отважный путешественник Питер Квилл обладает таинственным артефактом, который может стать ключом к спасению вселенной от злодея Таноса. Вместе с его командой – Ракетой, Грутом, Гаморой и Драксом. Погрузишься в атмосферу магии и приключений.