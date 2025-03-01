Страстное утро: кофейный рейв
Гагаринская улица, 26
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Ты ждал, и они сделали. «Страсти» проработали меню, позвали диджея бить бочку и мешать с репом. Будут танцы, веселье, кофич и сырники под звуки кофейного рейва (и репа немного).
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