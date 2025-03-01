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Страстное утро: кофейный рейв

Страсти на Гагаринской
Гагаринская улица, 26

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ты ждал, и они сделали. «Страсти» проработали меню, позвали диджея бить бочку и мешать с репом. Будут танцы, веселье, кофич и сырники под звуки кофейного рейва (и репа немного).

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