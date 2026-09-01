На лекции-коктейле обратятся к истории кокоток и куртизанок и разберутся с тем, как появился, развивался и расцвёл в Париже XIX века этот феномен. Ответят на вопрос: когда начинается история дам полусвета (спойлер: очень давно!). А также узнают, какое место в социальной и политической жизни своей эпохи занимали эти женщины — например, ты увидишь, как сильно были связаны кокотки с творчеством Эдуарда Мане, Эмиля Золя, Ференца Листа и многих других. Встречу проведёт Екатерина Подберезко — исследователь искусства, арт-менеджер, автор лекций об искусстве, моде и культуре. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток.