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Страсти парижских куртизанок: от борделей до искусства

Серж, улица Восстания, 19

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции-коктейле обратятся к истории кокоток и куртизанок и разберутся с тем, как появился, развивался и расцвёл в Париже XIX века этот феномен. Ответят на вопрос: когда начинается история дам полусвета (спойлер: очень давно!). А также узнают, какое место в социальной и политической жизни своей эпохи занимали эти женщины — например, ты увидишь, как сильно были связаны кокотки с творчеством Эдуарда Мане, Эмиля Золя, Ференца Листа и многих других. Встречу проведёт Екатерина Подберезко — исследователь искусства, арт-менеджер, автор лекций об искусстве, моде и культуре. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток.

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