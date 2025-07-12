Жёсткие биты прямиком из портала трушных Нью-Йоркские подворотен 90-х. Тебя ждёт золотая эра хип-хопа, когда каждый бит рассказывал историю улиц, а каждый трек становился гимном района. Резиденты достанут из кейсов культовые треки, те самые, что заставляют двигаться даже асфальт под ногами. Приготовься к ночи, где грув не оставит равнодушным никого, а атмосфера будет плотнее, чем смоук в Бруклине на рассвете. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.