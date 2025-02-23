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Stopban x Dilbin x Danonflexin

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

от 990₽ до 4990₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Продуманная шоу программа от организаторов, множество конкурсов и интересных перфомансов! Вечеринка в честь праздника и выступление Stopban & Dilbin + Meet&Greet с Danonflexin (без выступления). Выход артистов не раньше 20:00.

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