Stone The Crew здесь для того, чтобы открыть новое, познать старое, услышать рифф. Вместе с демиургами и девиантами каменного рока отправишься в улетно-уматно-ароматное путешествие по морю жира за пределы мира. Zero Degrees— козырная масть дымной сцены, стонер-дум маньяки с высочайшей продуктивностью. Godspeed — заядлые алхимики, миксанувшие саузерн и дэт — свежий мини-альбом в сети, полный успех и на стонер, и на тяжмет гигах, сверхэнергичный звук, который взрывает и испепеляет, оставляя в зале только курящие черепа. Mother Snake — новое имя от мастеров кача и оттяга по стонеру и южняку, в составе драммер и гитаристы бывшие Steam Jet, яркий женский вокал, первый выход в тусу, знакомство, братание и долгая счастливая поездка без крыши по бесконечному шоссе. Чёртоиван — необычное зверьё на сплаве хэви, дума и панка, резиденты Doom на Неве V, только что вернувшиеся с гастролей по ХМАО, покатают на гитаре в форме стрелы подъёмного крана и зарядят живительным сумасшествием. Mournshelter — стилёвое стонер-дум трио, за плечами дебютный сингл и влёт в движуху с двух ног, вкус, талант, высокая трудовая этика, катафалк с конфетти — не стой на пути, большое будущее, настоящее настоящее.