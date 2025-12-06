Stone the Crew
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Здесь выкручивают медитативную ярость на максимум, раздвигая пределы брутальной психоделии. Мощный рифф, улётный соляк и сытный звук по-прежнему с тобой. Но теперь кактусы прорастают в Космос, открытые тачки открывают Истину, а раскалённое шоссе ведёт к Цели... ВАРВАР (Москва) Столичное трио, валящее гибрид нойз-рока и стонер-сладжа с хардкоровой экспрессией. Хорошая пресса и фидбек, масса концертов в ЦФО и вот — первый визит в Северную Пальмиру, презентация EP. GODSPEED (Санкт-Петербург) Дебютное шоу all-star бэнда (участники INFILTRATION, FLOOD, GODDAMMIT, ZOEBEAST и др.), заварившего снадобье из дэта и саузерна. Удачной дороги тебе, groove-зовик. SHAMAYNA (Сиверский) Маститый ансамбль атлантов каменной сцены. Глыба стонер-дума с гранжевым налётом скатится и раскатает тебя по полной. Звёзды из глаз и на сцене. ЧЁРТОИВАН (Санкт-Петербург) Поливы и вещания на стыке дума, хэви и панка. Второй полноформат вот-вот выскочит, как чёрт из табакерки. Новый материал в эфире. MEETASHA (СЗФО) Теневые деятели дезерт-рока. МЖМ-трио известных в тусовке и подкованных в жанре красивых людей. Билеты на входе: Вход до 18:20 с репостом https://vk.com/wall-233561214_2 — 700р. После 18:20 с ним же — 1000р. (Учитываются репосты, сделанные не позже, чем за сутки до концерта). Вход без репоста в любое время — 1500р.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи