Однажды Архимед сказал: «Дайте мне рычаг, и я переверну Землю». Но согласно механике, не менее важно, и на что его опереть. Так и в жизни. В трудные моменты люди ищут опору в советах друзей, интернета, ИИ. Несомненно, это помогает. Но всегда ли? Стоики жили в эпоху нестабильности, противостояний и хаоса. Их учение о том, как жить и оставаться сильным в любое время, в любом месте, в любых условиях. Их методы практичны, например, как выстроить внутри себя прочную опору — проверены временем и универсальны. Этот практикум — это про упражнения, тренировку, действия, выборы и поиск. Не абстрактные рассуждения, а «ключи» которые возможно сразу применить в жизни. Настоящая сила — внутри человека. Та, что не исчезнет, не подведёт, когда сложно. Ведущий: Илья Козулин, преподаватель философской школы Новый Акрополь с 10-летним стажем на курсе «Философия для жизни», «Философия морали», «Символизм древних культур» и других.