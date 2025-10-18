ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Стоики: как не терять опору в жизни

Яковлевский переулок, 2, пом. 208

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Однажды Архимед сказал: «Дайте мне рычаг, и я переверну Землю». Но согласно механике, не менее важно, и на что его опереть. Так и в жизни. В трудные моменты люди ищут опору в советах друзей, интернета, ИИ. Несомненно, это помогает. Но всегда ли? Стоики жили в эпоху нестабильности, противостояний и хаоса. Их учение о том, как жить и оставаться сильным в любое время, в любом месте, в любых условиях. Их методы практичны, например, как выстроить внутри себя прочную опору — проверены временем и универсальны. Этот практикум — это про упражнения, тренировку, действия, выборы и поиск. Не абстрактные рассуждения, а «ключи» которые возможно сразу применить в жизни. Настоящая сила — внутри человека. Та, что не исчезнет, не подведёт, когда сложно. Ведущий: Илья Козулин, преподаватель философской школы Новый Акрополь с 10-летним стажем на курсе «Философия для жизни», «Философия морали», «Символизм древних культур» и других.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста