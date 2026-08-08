Симфонический концерт под открытым небом, где бессмертные хиты легендарного Стинга прозвучат в захватывающем оркестровом звучании. Тебя ждёт невероятный вид на море, закат прямо за сценой и песни, любимые с детства. Величие оркестра, огни вечерней набережной и музыка, в которой каждый найдёт себя. Главные хиты оживут в мощных оркестровых аранжировках, сохранив тонкую эмоциональность и глубину оригиналов. Главный голос вечера — Вадим Азарх, финалист шоу «Голос», артист с бархатным тембром и тонким чувством стиля. Его проникновенное исполнение в сопровождении Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева обещает незабываемые впечатления.