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Sting. Симфонический трибьют у моря

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Симфонический концерт под открытым небом, где бессмертные хиты легендарного Стинга прозвучат в захватывающем оркестровом звучании. Тебя ждёт невероятный вид на море, закат прямо за сценой и песни, любимые с детства. Величие оркестра, огни вечерней набережной и музыка, в которой каждый найдёт себя. Главные хиты оживут в мощных оркестровых аранжировках, сохранив тонкую эмоциональность и глубину оригиналов. Главный голос вечера — Вадим Азарх, финалист шоу «Голос», артист с бархатным тембром и тонким чувством стиля. Его проникновенное исполнение в сопровождении Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева обещает незабываемые впечатления.

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