Sting. Джазовый Трибьют при свечах в старинном соборе
улица Декабристов, 54
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от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Тебя ждут песни Стинга в джазовом звучании: вечер любимой музыки и тёплого света свечей. Под сводами величественной церкви зрители услышат музыку британского исполнителя, навсегда вошедшего в мировую культуру. Ты услышишь такие хиты как «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Fragile» в исполнении участника телепроекта «Голос-2» – Вадима Азарха. Обстановка старинного собора, освещённого только мягким светом сотен свечей, глубина и чувственность звучания рояля и голоса. Только представь трогательность «Shape of My Heart» в невероятной акустике главного зала церкви. Этот концерт-больше, чем просто вечер музыки. Это возможность окунуться в мир вдохновения и историй, провести время в красивом месте подарив себе минуты настоящего волшебства.
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