Стиляги Пати: предновогодняя
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 8000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Еда
Про событие
В репертуаре — и мировая классика рок-н-ролла, и лучшие твисты эпохи СССР, и песни из культовых советских кинокомедий, и современные хиты в рокабилли обработке. Гости, которые придут в костюмах стиляг, получат комплимент от бара. Но если у тебя нет никаких тематических аксессуаров — это не причина сидеть дома :)
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