В репертуаре — и мировая классика рок-н-ролла, и лучшие твисты эпохи СССР, и песни из культовых советских кинокомедий, и современные хиты в рокабилли обработке. Гости, которые придут в костюмах стиляг, получат комплимент от бара. Но если у тебя нет никаких тематических аксессуаров — это не причина сидеть дома :)