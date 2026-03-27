Stilverlight
Транспортный Переулок 10А
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от 1500₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Массивные полотна, монументальные гимны с двух альбомов и, конечно, новая музыка – будет всё. Готов прикоснуться к раскалённому металу? До встречи в огнях твоего города.
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