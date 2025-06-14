Стильный подиум и АТС Fashion: летний модный взрыв
улица Некрасова, 3-5
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Бесплатно
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Про событие
Открытие сезона стиля на террасе АТС с видом на город, живой музыкой и потрясающими коллекциями петербургских дизайнеров. В программе: — Модный показ под открытым небом — Live музыка в ритме лета — Эксклюзивные образы, которые вдохновят Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
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