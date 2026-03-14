Проект собирает всех ценителей урбан-культуры в креативном пространстве АТС. Музыкальный заряд: выступления диджеев и MC Весь день на двух площадках будет звучать мощный звук. Множество топовых диджеев представят разные музыкальные направления: от классического хип-хопа до современных ломаных ритмов. К завершению фестиваля в 21:00 атмосферу прокачают приглашённые рэп-MC: Крип-а-Крип, Marz / Dmitrich, Partymaker Stef и рэп-артист из Нигерии — Senjerry. Главное событие: Танцевальные соревнования. Брейкинг: Акробатические движения, стиль и оригинальность. Хип-хоп: Ритм, техника и самовыражение. Участники будут сражаться за ценные призы от партнёров. Барбершоп: Стиль должен быть безупречным. На фестивале будет работать зона барбершопа, где любой гость сможет сделать себе стрижку абсолютно бесплатно. Кастомизация и шелкография: Профессионалы печати проведут мастер-классы по шелкографии, где каждый гость сможет своими руками создать уникальный принт на футболке. В день мероприятия на площадке будет стоять мастерская по ремонту и чистке обуви. Любой желающий сможет почистить кроссовки бесплатно. Битва граффитистов: В рамках фестиваля пройдет соревнование: художники сразятся в технике и стиле за призы от партнёров. Маркет винила: Особая локация для меломанов и коллекционеров. На виниловом маркете можно будет найти разные пластинки и классику хип-хопа. Зона уличной одежды. Турнир по настольному теннису: Сражение на 2 столах одновременно. Игровая зона (PS5): Турниры по Mortal Kombat. Кикер: Профессиональный турнир от Федерации настольного футбола. Зоны фестиваля: 1 этаж: DJ-сеты, рэп-МC, теннис, кикер, зона кастомизации и шелкографии, игровая зона, балансборд, барбершоп, чистка кроссовок, маркет-зона. 2 Этаж: Танцевальные соревнования, битбокс соревнования, соревнования граффитистов, зона игр (PS5): турниры по Mortal Kombat, маркет зона.