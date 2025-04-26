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Стихуй. Финал

Конференц-зал, Заневский пр-т, 37

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, где комики сражаются в умении владеть рифмой за 100 000 рублей. Полгода шёл Чемпионат Мира по СТИХУЮ, и вот мы у финишной прямой в ожидании чего-то нереального! 6 выдуманных стран. 6 лучших комиков. Только один из них уйдёт домой с карманами, полными денег. 3 часа смеха и безумства. Абсолютная свобода слова и воображения! Ведущий — Стас Логиновский Присоединяйся к юмористическому поэтическому беспределу!

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