Шоу, где комики сражаются в умении владеть рифмой за 100 000 рублей. Полгода шёл Чемпионат Мира по СТИХУЮ, и вот мы у финишной прямой в ожидании чего-то нереального! 6 выдуманных стран. 6 лучших комиков. Только один из них уйдёт домой с карманами, полными денег. 3 часа смеха и безумства. Абсолютная свобода слова и воображения! Ведущий — Стас Логиновский Присоединяйся к юмористическому поэтическому беспределу!