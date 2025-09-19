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Стереополина

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Стереополина вновь возвращается на сцену, чтобы громко отметить своё 30-летие и презентовать альбом «Песни для хорошего настроения». Сольный концерт пройдёт в расширенном составе. На концерте состоится презентация не только последнего альбома, но и его винила, а также прозвучат старые хиты. Стереополина — инди-исполнительница, чья музыка восходит к синтипопу 80-х. Её саундтрек играл в сериале «Пищеблок 2», клипы номинировались на Berlin Music Video Awards, а в багаже найдутся фиты с разноплановыми артистами: от Славы КПСС до немецких электропанков Die Selektion. Не упусти шанс поздравить Стереополину с днём рождения лично!

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