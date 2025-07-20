Интерактивное стендап-шоу, в котором у каждого участника есть только 1 минута на выступление, после чего он остаётся на сцене и общается с ведущими. Непредсказуемые интервью, никакой редактуры и много комиков за раз. Состав: Даня Слободенюк, Женя Сидоров и секретный гость Запуск гостей в 20:30. Начало в 21:00. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.