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StandUp Вечер | the CREW

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Формат, где опытные комики рассказывают самые свежие и самые проверенные шутки. Самые необыкновенные и самые потрясающие монологи, которые развеселят любого, кто возьмет билеты для себя и друзей. Запуск на мероприятие за час до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.

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