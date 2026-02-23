Стендап концерт: Мужское vs Женское
Просто Бар, Коломенская улица, 3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это мероприятие, где в юмористической стендап битве сразятся три красивых опытных комика и три талантливых опытных комикессы, с целью выявить кто же в этот вечер смешнее: мужчины или женщины. Победителя выбираешь ты — своими бурными аплодисментами. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда). Что говорят: https://vk.ru/topic-213193616_49359981
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи