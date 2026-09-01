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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Стена

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Стойкость, с которой женщина умеет преодолевать трудности - восхищает, но всегда стоит вопрос: «Есть ли грань, при которой она сдастся?». Действие поэмы происходит в одном дворе и рассказывается жизнь одного человека - старухи Марцеле. Проходя вдоль стены, как вдоль своих воспоминаний, мы наблюдаем отражение целой эпохи на фоне одной человеческой жизни. В спектакле 6 актрис, которые основываясь на истории жизни Марцеле, исследуют, как рождается женщина и её стойкость, с которой она переносит все жизненные трудности. Что помогает ей после всех испытаний не сдаться и продолжить борьбу за счастье? Спектакль по мотивам одноимённой поэмы Юстинаса Марцинкявичюса. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

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