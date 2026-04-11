Спектакль театра Vertumn на сцене театра ЦЕХЪ. Пьеса «Стеклянный зверинец» навсегда вошла в сокровищницу мировой драматургии. По определению самого Теннесси Уильямса это «пьеса-воспоминание». Воспоминаний разных: тревожных, комичных, болезненных, драматичных, трогательных, которые порой хочется и забыть, а порой хочется помнить всегда. Потому что воспоминания, как и память, могут противостоять наступающему хаосу повседневности. Герои спектакля — небольшая семья — Аманда Уингфилд и двое ее детей Том и Лора. Они пытаются решить для себя эти вопросы. Мать семейства Аманда пытается склеить рассыпающийся, но такой привычный, семейный мир и порядок, избавиться от призраков прошлого, ее дочь Лора хочет обрести уверенность в своих силах, а Том вовсе разбить этот мир навсегда, оставив его только в дымке воспоминаний. Но спектакль состоит не только из сцен семейных разборок, центральная его часть посвящена и раскрывает мир первой любви Лоры, ее прощанием с этой любовью и взрослением. Ведь надо повзрослеть не только годами, но и душевно. Стать духовно зрелым можно только разбив собственный иллюзорный и такой хрупкий, как стеклянные фигурки, мир, чтобы хотя бы на секунду приблизиться к себе настоящему.