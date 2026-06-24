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Стеклянное Торжище в «Гендальфе Синем»

Гендальф синий
Фурштатская улица, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Необычное

Про событие

У организаторов накопилось немало посуды и утвари, которым пора найти новых хозяев: кружки, тарелки, диковинные сосуды — всё ищет своих героев. Но и ты неси своё. Правила торжища просты: Обменивай своё на чужое; Покупай и продавай; Принеси сюда — получи что-то взамен. Настоящий рынок Средиземья прямо в центре Питера! Подробности — в ЛС группы: https://vk.com/gendalfsiniy

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