Стеклянное Торжище в «Гендальфе Синем»
Фурштатская улица, 20
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Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Необычное
Про событие
У организаторов накопилось немало посуды и утвари, которым пора найти новых хозяев: кружки, тарелки, диковинные сосуды — всё ищет своих героев. Но и ты неси своё. Правила торжища просты: Обменивай своё на чужое; Покупай и продавай; Принеси сюда — получи что-то взамен. Настоящий рынок Средиземья прямо в центре Питера! Подробности — в ЛС группы: https://vk.com/gendalfsiniy
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