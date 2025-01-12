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Старый Новый Рейвъ

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Когда все новогодние желания загаданы, бесчисленные бокалы допиты, а праздничные подарки получены, в город приходит он — Старый Новый Рейвъ! Продолжим громко встречать 2025 год в окружении старых и новых друзей: Нейромонах Феофан (симбиоз), TMNV, sore4, DenDerty.

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