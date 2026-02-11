Все знакомы с феноменом старения организма. Но чем на самом деле является процесс старения? Какие механизмы лежат в основе? Почему одни люди выглядят моложе своих лет, а другие старше? Почему миллиардеры вкладывают огромные деньги в разработку лекарств от старости? Можно ли предотвратить старение и снова стать молодым? Что мы можем предпринять прямо сейчас, чтобы отложить старость и продлить жизнь? Всё это обсудят и узнаешь, что говорит по этому поводу современная медицинская наука. Кто рассказывает? Иван Давыдов. Заведующий отделением терапии, врач-терапевт, автор блога «Поясни за мед», основатель проекта iPavlov.org.