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Старение: мифы и научные стратегии долголетия

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+

Про событие

Все знакомы с феноменом старения организма. Но чем на самом деле является процесс старения? Какие механизмы лежат в основе? Почему одни люди выглядят моложе своих лет, а другие старше? Почему миллиардеры вкладывают огромные деньги в разработку лекарств от старости? Можно ли предотвратить старение и снова стать молодым? Что мы можем предпринять прямо сейчас, чтобы отложить старость и продлить жизнь? Всё это обсудят и узнаешь, что говорит по этому поводу современная медицинская наука. Кто рассказывает? Иван Давыдов. Заведующий отделением терапии, врач-терапевт, автор блога «Поясни за мед», основатель проекта iPavlov.org.

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