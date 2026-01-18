ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Staple R + Vrumzsssr

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Часовая вокальная нинтендокор-программа, исполненная с помощью двух Game Boy DMG-01 Вечер откроет своим сетом мастер программы LSDJ — VRUMZSSSR. Его чипбрейк и чиптюн задают невероятную атмосферу и танцевальный настрой. Многолетний опыт работы с трекером (и не только!) выливается в невероятные звуки прямиком из маленьких устройств. Вторая часть вечера — сет STAPLE R, в рамках которого тебя ждут размахивания ногами, крики в микрофон и знакомые песни в необычной обработке. Слэмился когда-нибудь под 8-битные мелодии? Это как битва с боссом в твоей любимой игре на старой приставке, только лайвом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста