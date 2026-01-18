Часовая вокальная нинтендокор-программа, исполненная с помощью двух Game Boy DMG-01 Вечер откроет своим сетом мастер программы LSDJ — VRUMZSSSR. Его чипбрейк и чиптюн задают невероятную атмосферу и танцевальный настрой. Многолетний опыт работы с трекером (и не только!) выливается в невероятные звуки прямиком из маленьких устройств. Вторая часть вечера — сет STAPLE R, в рамках которого тебя ждут размахивания ногами, крики в микрофон и знакомые песни в необычной обработке. Слэмился когда-нибудь под 8-битные мелодии? Это как битва с боссом в твоей любимой игре на старой приставке, только лайвом.