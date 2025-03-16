Территория бывшего Советского Союза – самая обследованная в расовом отношении во всём мире. И на этом огромном пространстве есть три области, отличающиеся особой сложностью истории живущих там людей: Средняя Азия, Кавказ и Поволжье. Тысячи лет народы переселялись через эти земли, кто-то оставался, кто-то уходил, кто-то множился и распространялся, кто-то исчезал в забвении. Расогенетические процессы не останавливаются и поныне, будут они продолжаться и впредь. Какие расы населяют Повольжье? Откуда они взялись? Что с ними может статься в будущем? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.