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Станислав Дробышевский «Наш скелет»

Гнездо глухаря
Воскресенская наб., 16

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Человеческая опора и надёжа, внутренний стержень, не позволяющий прогнуться в трудную годину, – скелет. Символ смерти и вечности, ужаса и опасности – большинство людей боится одного вида костей, а меж тем на них держится каждый. Откуда взялся скелет? Как он устроен? Почему кости выглядят так, а не иначе? Что можно узнать, разглядывая кости предков – далёких и не очень? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

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