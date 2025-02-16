Человеческая опора и надёжа, внутренний стержень, не позволяющий прогнуться в трудную годину, – скелет. Символ смерти и вечности, ужаса и опасности – большинство людей боится одного вида костей, а меж тем на них держится каждый. Откуда взялся скелет? Как он устроен? Почему кости выглядят так, а не иначе? Что можно узнать, разглядывая кости предков – далёких и не очень? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.