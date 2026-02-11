Наши ноги несут нас по пути эволюции. Но они не всегда были такими длинными и прямыми. Как выглядели ноги предков, как пращуры пользовались ими? Как мы дошли до нашего состояния? Что эволюционировало быстрее — таз, бедро, голень или стопа? Чем мы заплатили за двуногость? Какие проблемы наживали предки на свои ноги? Обо всём этом и многом другом – в лекции Станислава Дробышевского. О лекторе: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.