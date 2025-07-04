StandUp в спешелти кофейне
Cпешелти кофейни YAGODA, Большая Монетная улица, 14А
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
В спешелти кофейню YAGODA приезжают два комика, участники шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Макс Маленко - мастер абсурдных историй и точеных шуток, которые цепляют даже самых скептичных зрителей. Глеб Капелюх - дерзкий и харизматичный комик, мастер остроумной и непредсказуемой комедии Что тебя ждёт: — Выступления топовых комиков — Вкуснейший фуршет — Игристое вино — Отличная атмосфера и море смеха Бронировать билеты нужно по телефону 8 (911) 039-85-00
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи