В спешелти кофейню YAGODA приезжают два комика, участники шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Макс Маленко - мастер абсурдных историй и точеных шуток, которые цепляют даже самых скептичных зрителей. Глеб Капелюх - дерзкий и харизматичный комик, мастер остроумной и непредсказуемой комедии Что тебя ждёт: — Выступления топовых комиков — Вкуснейший фуршет — Игристое вино — Отличная атмосфера и море смеха Бронировать билеты нужно по телефону 8 (911) 039-85-00