ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

StandUp в спешелти кофейне

Cпешелти кофейни YAGODA, Большая Монетная улица, 14А

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

В спешелти кофейню YAGODA приезжают два комика, участники шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Макс Маленко - мастер абсурдных историй и точеных шуток, которые цепляют даже самых скептичных зрителей. Глеб Капелюх - дерзкий и харизматичный комик, мастер остроумной и непредсказуемой комедии Что тебя ждёт: — Выступления топовых комиков — Вкуснейший фуршет — Игристое вино — Отличная атмосфера и море смеха Бронировать билеты нужно по телефону 8 (911) 039-85-00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста