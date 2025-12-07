StandUp шоу знакомств: «Любовь и комики»
Лиговский пр. 50, корп.4
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийное шоу, где профессиональные и очень смешные комики помогут зрителям обрести свою любовь на веки вечные. Да поможет им бог! Это новый эксклюзивный формат, разработанный комедийными авторами специально для зрителей. Зал будет наполнен атмосферой добра, юмора, любви и иногда сарказма (куда без этого?) — всё это в самом центре города.
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