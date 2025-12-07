Комедийное шоу, где профессиональные и очень смешные комики помогут зрителям обрести свою любовь на веки вечные. Да поможет им бог! Это новый эксклюзивный формат, разработанный комедийными авторами специально для зрителей. Зал будет наполнен атмосферой добра, юмора, любви и иногда сарказма (куда без этого?) — всё это в самом центре города.