StandUp проверка материала
Лиговский просп., 289Б
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вечер отборного юмора от команды Stand Up Federation — отличный способ отдохнуть после рабочего дня. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Ведущая: Анна Купер. Вход свободный.
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