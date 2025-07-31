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StandUp проверка материала

Роут 148
Лиговский просп., 289Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер отборного юмора от команды Stand Up Federation — отличный способ отдохнуть после рабочего дня. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Ведущая: Анна Купер. Вход свободный.

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