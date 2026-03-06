Комедийный Баттл «Мужское & Женское»
Lounge Bar 1/2 of You, Невский проспект, 74-76
Начало:
Завершение:
от 490₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Британские учёные доказали, что среднестатистическая женщина умнее среднестатистического мужчины, но среди мужчин встречается гораздо больше гениев. Можно ли сказать то же самое о чувстве юмора? Узнаешь на шоу. Формат комедийного баттла — битва очаровательных девушек и амбициозных парней. Это будет суровая схватка юмористических юнитов в борьбе за денежный приз. Так пусть же победа достанется самому смешному, которого путём голосования выберешь ты.
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Мне понравилось, ведущий вообще огонь, отработал по взрослому. Ребята участники тоже молодцы, старались, но рыжему точно предпочтение )). Место неплохое.