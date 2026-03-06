Британские учёные доказали, что среднестатистическая женщина умнее среднестатистического мужчины, но среди мужчин встречается гораздо больше гениев. Можно ли сказать то же самое о чувстве юмора? Узнаешь на шоу. Формат комедийного баттла — битва очаровательных девушек и амбициозных парней. Это будет суровая схватка юмористических юнитов в борьбе за денежный приз. Так пусть же победа достанется самому смешному, которого путём голосования выберешь ты.