Мистический детектив по одноимённой пьесе Карела Чапека. Уже сто лет тянется знаменитый судебный процесс «Грегора против Пруса» о наследстве барона Йозефа. Стороны никак не могут договориться, как вдруг в дело вмешивается таинственная незнакомка — оперная звезда Эмилия Марти, которая спутывает героям все карты. Она богата, знаменита, всегда окружена поклонниками, а голос певицы — само совершенство. Эмилия выглядит на 30, но на самом деле ей уже больше 300 лет. В чём секрет Эмилии? Как ей удалось сохранить молодость и прожить так долго? Какие тайны она скрывает? Интрига спектакля построена вокруг секрета вечной молодости, которым стремятся завладеть герои. Однако, обладание рецептом эликсира вечной жизни становится настоящим испытанием их человеческой состоятельности. Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом.