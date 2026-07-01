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Sqwoz Bab

10/12 Мануфактура, улица Красного Текстильщика, 10-12У

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от 4000₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Марат Sqwoz Bab — единственный в мире артист с огромным количеством лысеющих братьев, автор гимна троечников и человек переосмысливший анекдот про тракториста. На концертах такого человека в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены. Будут песни с нового альбома Womanizer и все любимые треки: Tokyo, Romantic, Ой, колпаки и другие. Летняя программа, громкие хиты, старые любимые шлягеры, свежие треки с нового альбома и куда без сюрпризов?

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