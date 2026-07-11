Концерт, после которого либо болят ноги от танцев, либо пресс от смеха. Скорее всего — всё сразу. Sqwoz BabB привезёт вечер абсурдного вайба, качающих битов и треков, которые звучат так, будто мем внезапно стал музыкальным жанром. В программе — громкие хиты, хаотичная энергия, танцы без чувства собственного достоинства и атмосфера, где никто особо не пытается быть серьёзным. И это, пожалуй, лучшее, что может случиться с вечером. Подойдёт тем, кто любит самоиронию, странновато-гениальные тексты и концерты, после которых сложно объяснить друзьям, что именно произошло, но было очень хорошо.