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Sqwoz Bab

Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт, после которого либо болят ноги от танцев, либо пресс от смеха. Скорее всего — всё сразу. Sqwoz BabB привезёт вечер абсурдного вайба, качающих битов и треков, которые звучат так, будто мем внезапно стал музыкальным жанром. В программе — громкие хиты, хаотичная энергия, танцы без чувства собственного достоинства и атмосфера, где никто особо не пытается быть серьёзным. И это, пожалуй, лучшее, что может случиться с вечером. Подойдёт тем, кто любит самоиронию, странновато-гениальные тексты и концерты, после которых сложно объяснить друзьям, что именно произошло, но было очень хорошо.

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