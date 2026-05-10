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Спортивный майский день (Mayday)

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Фестиваль для тех, кто любит движение и формат уличных игр: можно включаться в процесс или наблюдать со стороны. С 13:00 — панна, баскетбол, теннисбол, бадминтон. К играм можно свободно присоединиться в течение дня. Финал — турнир по уличному футболу 3×3. Быстрый формат с игрой на вылет: маленькая площадка, плотная игра и правило «нокаута» — если мяч проходит между ног соперника и остаётся у игрока, матч заканчивается. Вход свободный. Если хочешь принять участие, необходимо зарегистрироваться на турнир.

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