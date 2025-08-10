Спортивное воскресенье x SPB SHIELD
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Фестиваль спорта, где крутят диски, танцуют и веселятся. Список дисциплин на выбор: — Hip-hop мастер-класс — Валерия Петровская — Бокс/спарринги — Александр Кузнецов & Макар Евдокимов — Баскетбол — TNDMTND & YO BALLER За вибрации в барабанных перепонках отвечают: Live выступление от ASERT, DJ-сет от THEO. Для уверенных в подаче — золото на кону от Константина Рязанцева: турнир по настольному теннису с призовым фондом. Стоимость участия — 1000 руб. При выполнении условий (репост афиши + коммент под ней) — вход свободный. https://vk.com/wall-206869163_409 Проверка будет осуществляться на входе. Без условий — оплата участия. Последний день — 09.08
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