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Спортивное воскресенье x SPB SHIELD

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль спорта, где крутят диски, танцуют и веселятся. Список дисциплин на выбор: — Hip-hop мастер-класс — Валерия Петровская — Бокс/спарринги — Александр Кузнецов & Макар Евдокимов — Баскетбол — TNDMTND & YO BALLER За вибрации в барабанных перепонках отвечают: Live выступление от ASERT, DJ-сет от THEO. Для уверенных в подаче — золото на кону от Константина Рязанцева: турнир по настольному теннису с призовым фондом. Стоимость участия — 1000 руб. При выполнении условий (репост афиши + коммент под ней) — вход свободный. https://vk.com/wall-206869163_409 Проверка будет осуществляться на входе. Без условий — оплата участия. Последний день — 09.08

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