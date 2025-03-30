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Sport Sunday: песочное безобразие edition

Центр пляжных видов спорта «Динамо», проспект Динамо, 44Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Спортивная тусовка, где человек с любой физической подготовкой сможет получить различный спортивный опыт и с удовольствием провести время. Для тебя подготовили сочные пляжные дисциплины: волейбол, фрисби, фитнес, бокс на песке — всё это под заряженный DJ-set от ARTURQUE и LIVE выступление гэнгста A-THIS. Центр пляжных видов спорта «Динамо» — современный комплекс на счету которого 12 крытых и 21 открытый корт, просторный спортивный зал.

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