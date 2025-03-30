Спортивная тусовка, где человек с любой физической подготовкой сможет получить различный спортивный опыт и с удовольствием провести время. Для тебя подготовили сочные пляжные дисциплины: волейбол, фрисби, фитнес, бокс на песке — всё это под заряженный DJ-set от ARTURQUE и LIVE выступление гэнгста A-THIS. Центр пляжных видов спорта «Динамо» — современный комплекс на счету которого 12 крытых и 21 открытый корт, просторный спортивный зал.