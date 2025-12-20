Треки, под которые орали и влюблялись, — максимальное проживание: My Chemical Romance, Paramore, HIM, Manson, Evanescence, Tokio Hotel, Panic! At The Disco .... По стилю: - black metal makeup, белая кожа, чёрные линии, вампирские наряды, чёрно-красные луки нефоров, сетка, цепи, напульсники, корсеты. - рождественский хаос сверху — шапки Санты, игрушки, и новогодние детали. Если думаешь: «Не перебор ли?» — значит, идеально. Будет конкурс на лучший наряд Первые два часа работает make up station и зона предсказаний. И да — всю ночь по залу бегают фотографы и видеограф, которые снимают так, что потом эти кадры живут дольше вечеринки.