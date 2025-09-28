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Spontaneous Jazz Band

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка раскроется как бутон чудесного цветка. Цветок — это твой вечер, впечатления о котором надолго останутся в сердце. Они будут греть тебя словно душевный подарок. Потому как жанр концерта располагает. Речь идет о музыке в стиле soul. Это удивительное музыкальное явление подарившее миру таких ярких исполнительниц как Этта Джеймс и Арета Франклин. Именно их творчеству будет посвящён концерт. Песни о большой любви и настоящей жизни в исполнении Spontaneous Jazz Band, не оставят тебя равнодушным. После основной программы состоится джем музыкантов которые не равнодушны к жанру. Редка возможность побывать на таком мероприятии.

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