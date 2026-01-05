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Spok Party: 19 лет Cash2Hash

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

420₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

5 января 19 лет исполнится одной из самых самобытных хип-хоп формаций Петербурга — объединению CASH2HASH. Символично, что именно в день своего основания «семья» собирается в самом центре города, в барном кластере АТС, чтобы отметить почти два десятилетия верности стилю. Это будет вечер для своих и тех, кто ценит настоящий питерский вайб: от классического бум-бэпа до современных экспериментов. В лайн-апе — весь костяк и друзья движения, а также секретные гости. Line UP: ROGER SPOK DAVE BRA GHETTO PROPHET LENA RUSH РОМА ЭР CATHERINE Q SEVEN KEYS DJ SB-ONE Ведущий MC SHON

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