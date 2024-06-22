Тебя ждёт удивительный рассказ о бурной примете эпохи модерна – увлечении спиритизмом. Трясущиеся столы, светящиеся огоньки, жутковатые удары, диалоги с мёртвыми – как это стало частью обыденности в XIX – начале XX вв.? Причём тут Бутлеров и Александр II, Менделеев и Достоевский? Обсудим, где истоки этого феномена, откуда пошли подобные мистические поиски, и где проходит грань между увлечением, досугом и верой. Поговорим также о том, как спиритизм вписался в повседневность старой России, как это проявлялось в общественном сознании и в научных диспутах, в культуре и политике. Безлимитный welcome drink входит в стоимость.