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Спиритизм по-русски

Творческая студия Artista Handmade
ул. Марата, 50

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждёт удивительный рассказ о бурной примете эпохи модерна – увлечении спиритизмом. Трясущиеся столы, светящиеся огоньки, жутковатые удары, диалоги с мёртвыми – как это стало частью обыденности в XIX – начале XX вв.? Причём тут Бутлеров и Александр II, Менделеев и Достоевский? Обсудим, где истоки этого феномена, откуда пошли подобные мистические поиски, и где проходит грань между увлечением, досугом и верой. Поговорим также о том, как спиритизм вписался в повседневность старой России, как это проявлялось в общественном сознании и в научных диспутах, в культуре и политике. Безлимитный welcome drink входит в стоимость.

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