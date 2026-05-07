Спирит: Душа прерий
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История дикого жеребца мустанга, Спирита, путешествующего по территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Ручейком и находит любовь с красивой кобылой по имени Гроза. Все счастливы до тех пор, пока на жеребца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него военную лошадь... Вход: заказ по меню.
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