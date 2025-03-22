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Спецпоказ «Жар-Птица» (2024) + обсуждение с режиссёром

Севкабель Порт
Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Театральная актриса и танцовщица летит в Индию, чтобы отыскать мать, которая когда-то бросила её и примкнула к некой секте. Вскоре девушка перестаёт понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии или же это декорации внутри её родного театра: маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?

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