О фильме: Театральная актриса и танцовщица летит в Индию, чтобы отыскать мать, которая когда-то бросила её и примкнула к некой секте. Вскоре девушка перестаёт понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии или же это декорации внутри её родного театра: маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?