Спецпоказ с обсуждением. Биографическая и историческая драма прокатной кинокомпании TenLetters о пасторе и видном деятеле антинацистского движения Дитрихе Бонхёффере. В большой прокат картина выйдет 27 ноября, но у посетителей Анненкирхе будет возможность увидеть премьеру первыми и послушать выступления спикеров. В обсуждении фильма, которое состоится после показа, примут участие: настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов, епископ Иван Лаптев, ведущий программы «Окно в кино» на телеканале «Санкт-Петербург» Андрей Смирнов, а также Павел Пугачев — кинокритик, преподаватель СПбГИКиТ.