Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
Кирочная ул., 8В
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Спецпоказ с обсуждением. Биографическая и историческая драма прокатной кинокомпании TenLetters о пасторе и видном деятеле антинацистского движения Дитрихе Бонхёффере. В большой прокат картина выйдет 27 ноября, но у посетителей Анненкирхе будет возможность увидеть премьеру первыми и послушать выступления спикеров. В обсуждении фильма, которое состоится после показа, примут участие: настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов, епископ Иван Лаптев, ведущий программы «Окно в кино» на телеканале «Санкт-Петербург» Андрей Смирнов, а также Павел Пугачев — кинокритик, преподаватель СПбГИКиТ.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи