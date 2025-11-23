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Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ с обсуждением. Биографическая и историческая драма прокатной кинокомпании TenLetters о пасторе и видном деятеле антинацистского движения Дитрихе Бонхёффере. В большой прокат картина выйдет 27 ноября, но у посетителей Анненкирхе будет возможность увидеть премьеру первыми и послушать выступления спикеров. В обсуждении фильма, которое состоится после показа, примут участие: настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов, епископ Иван Лаптев, ведущий программы «Окно в кино» на телеканале «Санкт-Петербург» Андрей Смирнов, а также Павел Пугачев — кинокритик, преподаватель СПбГИКиТ.

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