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Кинопоказ «Меланхолия»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

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1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apéro — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Жюстин и Майкл отмечают свою свадьбу в роскошном доме своей сестры и сводного брата. А в это время к Земле приближается планета Меланхолия. Премьера фильма состоялась в рамках Каннского фестиваля 2011 года. На фестивале Кирстен Данст была отмечена наградой за лучшую женскую роль. Английский с русскими субтитрами, дубляж Гость: Елизавета Зиновьева Искусствовед, специалист в области искусства XX-XXI веков, куратор и соосновательница культурно-образовательного проекта BigCity.Art

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