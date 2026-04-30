Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apéro — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Жюстин и Майкл отмечают свою свадьбу в роскошном доме своей сестры и сводного брата. А в это время к Земле приближается планета Меланхолия. Премьера фильма состоялась в рамках Каннского фестиваля 2011 года. На фестивале Кирстен Данст была отмечена наградой за лучшую женскую роль. Английский с русскими субтитрами, дубляж Гость: Елизавета Зиновьева Искусствовед, специалист в области искусства XX-XXI веков, куратор и соосновательница культурно-образовательного проекта BigCity.Art